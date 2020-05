Para Ronaldo, los Argentina-Brasil son como la rivalidad entre Messi y Cristiano

Este jueves, Juan Sebastián Verón agarró por un minutos el celular oficial de Estudiantes de La Plata y metió el mejor vivo del día.

La Brujita, hoy presidente del Pincha, dialogó con Ronaldo, quien ahora pasa la cuarentena ocupándose del Valladolid, club del cual es dueño desde 2018.

El Fenómeno recordó sus lesiones, que tanto mal le hicieron en su carrera profesional, sus mejores épocas, pero también habló sobre los cruces con la Selección Argentina.

El exdelantero dejó un análisis espectacular sobre qué significan los Argentina-Brasil, los partidos con más historia del fútbol sudamericano.

"Brasil y Argentina son lo que son porque existe esta rivalidad, diría que es como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Existen para superarse constantetemente, esa era mi relación con Argentina. Ahora le tengo un gran aprecio", explicó.

Por último, agregó: "Compartí cancha con Javier Zanetti, con el Cholo Simeone, a Gabriel Batistuta lo enfrenté muchas veces... Y bueno, Roberto Ayala fue el que más me pegó en la vida, pero lo respeto mucho porque siempre intentaba hacer lo mejor por su equipo. La verdad que los argentinos siempre me escriben, le tengo un cariño enorme, siempre me tratan muy bien".

“Admiro a los argentinos. Jugué con Zanetti, Simeone, enfrenté a Batistuta, Maradona es un gran ídolo. Ayala fue el que más me pegó en la vida (risas). Brasil y Argentina se necesitan como Messi y Cristiano, uno empuja al otro a superarse”



Linda charla entre Verón y @Ronaldo ���� pic.twitter.com/lxS4Ty3vKg — Santiago Nosetto (@santi_nosetto) May 7, 2020

Lee También