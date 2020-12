"Para aclarar": Diego Rebagliati se refirió a la foto que sale con Diego Gonzales Posada

Alianza Lima se fue a segunda división el último sábado y hay muchos responsables. Jugadores, comandos técnicos y dirigencia no estuvieron a la altura del club y son la cara del fracaso de este 2020.

A pesar de todo esto, se ha hablado mucho de una posible permanencia a través de reclamos. Además, se especula sobre una posible campaña mediática para que los Íntimos se queden en primera división.

Uno de los más señalados en este sentido ha sido Diego Rebagliati. Él hasta ha discutido en twitter con hinchas de Sporting Cristal que lo acusaban de parcializado en sus comentario con respecto a Alianza.

�� @diegoreba : "Pasadas 48 horas, ninguna persona del Fondo (Blanquiazul) se ha pronunciado. ¿El hincha de Alianza no merece un poco más de respeto?". #AlÁngulo ��⚽



Míralo también con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/71WJxbXt4z — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 2, 2020

De hecho, hasta le sacaron una foto con Diego Gonzales Posada del Fondo Blanquiazul. Él dio entonces explicaciones. Dijo que quería dejar todo claro y no tenía intereses particulares en sus comentarios.

"Para aclarar. Esta foto esta en mi Instagram @diegoreba22 y es de junio del 2019 durante la Copa America con Diego Gonzales Posada y 4 amigos q no tienen nada que ver con el fútbol. NO ME INTERESA gerenciar ni asesorar a NINGÚN club del fútbol peruano", escribió.

Así, deja en evidencia que la imagen tiene más de un año de antiguedad. Ahora, se seguirá viendo sus comentarios. Anoche, por ejemplo, recriminó al Fondo por no manifestarse ¡No parecen ser tan amigos por lo visto!

Para aclarar. Esta foto esta en mi Instagram @diegoreba22 y es de junio del 2019 durante la Copa America con Diego Gonzales Posada y 4 amigos q no tienen nada q ver x con el fútbol. NO ME INTERESA gerenciar ni asesorar a NINGÚN club del fútbol peruano. pic.twitter.com/BhZt4C9PRP — Diego Rebagliati (@diegoreba) December 2, 2020

Lee También