Para el olvido: Binacional es el más goleado de la historia de la Copa Libertadores

En la previa, Binacional ya tenía pocas opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores teniendo como rivales a River Plate, Sao Paulo y Liga de Quito. Todo se complicó más cuando tuvo que disputar sus encuentros de local en Lima, sin tener a la altura como aliado.

Binacional no solo terminó último con tres puntos, el equipo peruano terminó siendo el más goleado en la historia de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El elenco de Juliaca dirigido por Arce recibió 25 goles en 6 partidos, superando la marca de Zamora de Venezuela, que el 2015 recibió 22.

Los otros equipos que figuran en la lista de los más goleados de la Copa Libertadores son: The Strongest en 1971, Jorge Wilstermann en 1979 y 9 de octubre de Ecuador en 1984, los tres equipos con 21 goles en contra.

River Plate fue el equipo que más goles le anotó a Binacional. En Argentina ganó 8-0 y en Perú por 0-6. El único partido que ganó Biunacional fue a Sao Paulo en Juliaca, pero por motivos del Ministerio de Salud ya no pudo jugar en su localía cuando se reinició la Copa Libertadores.

Tras el mal papel, Javier Arce, técnico de Binacional indicó: "A los hinchas les pido disculpas. Porque no supimos sostener, porque no supimos sacar resultados. También siento que la afición de Juliaca se ilusionó con tener al equipo en su ciudad, siento que estoy en falta, que le he fallado a la afición de Juliaca, a donde nos fue tan bien logrando el título".

