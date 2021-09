Este jueves 9 de septiembre, Paraguay va a recibir a Venezuela por una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Enterate a qué hora comenzará a rodar el balón en el Estadio Defensores del Chacho y cómo VER el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

Vale destacar que este duelo entre estos países se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos gracias a la transmisión ONLINE de FuboTV.

Paraguay está muy cerca de la zona de clasificación al próximo Mundial y no debe dejar de sumar si quiere soñar con ser parte de la cita mayor a nivel de selecciones. Los comandados por Eduardo Berizzo, muy criticado en las últimas horas, vienen de caer ante Ecuador, empatar con Colombia y si suman de a tres alcanzarán la línea de Uruguay, que está cuarto.

Venezuela, por su parte, tiene muy pocas chances de viajar a Qatar. El equipo dirigido técnicamente por Leonardo González viene de perder ante Argentina y Perú y marcha último en la tabla de posiciones. Deberá cambiar radicalmente para tener alguna chance de jugar el Mundial.

El último encuentro entre Paraguay y Venezuela fue 14 de octubre de 2020. Allí, por la fecha 2 de las Eliminatorias, los paraguayos se impusieron 1-0. ¿El gol? Gastón Giménez a cinco minutos del cierre del encuentro.

Paraguay vs. Venezuela: a qué hora juegan por las Eliminatorias Conmebol y qué canal de TV transmite EN VIVO el partido

Paraguay recibirá a Venezuela este jueves 9 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco.

Hora y TV por país:

Colombia: 17:30 horas por Caracol Play

Perú: 17:30 horas por Gol Perú

México: 17:30 horas por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Ecuador: 17:30 horas por El Canal del Fútbol y ECDF Youtube

Paraguay: 18:30 horas por Tigo Sports

Chile: 18:30 horas por TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports Go y Estadio TNT Sports

Argentina: 19:30 horas por DeporTV

Brasil: 19:30 horas por Canal a confirmar

Uruguay: 19:30 horas por VTV

Estados Unidos: 15:30 horas PT / 18:30 horas ET por FuboTV