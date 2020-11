Agenda de hoy, jueves 12 de noviembre: Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y más

Hoy tendremos un jueves con mucho fútbol internacional, donde se llevarán a cabo encuentros correspondientes a la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Entre los duelos más interesantes, tendremos Argentina vs. Paraguay y Bolivia vs. Ecuador.

El equipo de Lionel Messi irá en busca de una victoria ante el seleccionado paraguayo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, mientras que Ecuador intentará volver a sumar de a tres con el objetivo de introducirse en la lucha por los primeros puestos.

Además, se disputarán algunos amistosos, entre ellos Gales vs. Estados Unidos e Inglaterra vs. Irlanda. También habrá partidos por las Eliminatorias para la Eurocopa y para la Copa Africana de Naciones.

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia vs. Ecuador | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Argentina vs. Paraguay | Jornada 3

21:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:00 VEN, BOL

19:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:00 CDMX

Amistosos Internacionales

Irak vs. Jordania

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Uzbekistán vs. Siria

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Emiratos Árabes Unidos vs. Tayikistán

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Bosnia y Herzegovina vs. Irán

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Moldavia vs. Rusia

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Gales vs. Estados Unidos

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:45 VEN, BOL

16:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:45 CDMX

Inglaterra vs. Irlanda

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Eliminatorias Eurocopa

Georgia vs. Macedonia del Norte | Final de repesca

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Hungría vs. Islandia | Final de repesca

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:45 VEN, BOL

16:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:45 CDMX

Irlanda del Norte vs. Eslovaquia | Final de repesca

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:45 VEN, BOL

16:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:45 CDMX

Serbia vs. Escocia | Final de repesca

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Clasificación para la Copa Africana de Naciones

Cabo Verde vs. Rwanda | Jornada 3

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Congo vs. Eswatini | Jornada 3

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Ghana vs. Sudán | Jornada 3

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Costa de Marfil vs. Madagascar | Jornada 3

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Zambia vs. Botswana | Jornada 3

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Argelia vs. Zimbabwe | Jornada 3

20:00 ESP

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Burkina Faso vs. Malawi | Jornada 3

20:00 ESP

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Gabon vs. Gambia | Jornada 3

20:00 ESP

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Liga BetPlay de Colombia

Deportivo Pasto vs. Once Caldas | Jornada 19

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

Cúcuta vs. América de Cali | Jornada 19

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

