Pavón respondió a las críticas tras ser convocado para la Selección Argentina

Es muy complicado que una lista de jugadores convocados para la Selección Argentina deje conforme a todo el mundo. Siempre pedirán a alguno que no fue tenido en cuenta, y cuestionarán a otro al que el entrenador decidió darle su confianza. Justamente eso sucedió días atrás.

Luego de que la FIFA hizo oficial que las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 se jugarán con normalidad a mediados de octubre, pudiendo los futbolistas que están en clubes de Europa y el mundo viajar sin la necesidad de hacer una cuarentena de 15 días al aterrizar, Lionel Scaloni puso manos a la obra.

El DT del conjunto Albiceleste no tardó en elegir a quienes darán los primeros pasos buscando meterse en un nuevo Mundial, y nombres fuertes quedaron afuera de la consideración del técnico como fueron los de Mauro Icardi y Ángel Di María, por ejemplo.

Pero otros elegidos se ganaron todas las críticas de la opinión pública, siendo Cristian Pavón el principal apuntado sobre todo en las redes sociales. Lejos de preocuparse por eso, el jugador de los LA Galaxy respondió las críticas con mucha altura.

En diálogo con un programa de radio Suquía Plus de Córdoba, afirmó: "Si aparezco en la lista es porque estoy haciendo las cosas bien. Me pone contento ser citado. Gracias a Dios se dio esta vuelta a la Selección".

Claro, es una vuelta, ya que cuando la rompía en Boca, Jorge Sampaoli también aplicó el efecto sorpresa y lo llevó al campeonato del mundo que se disputó en Rusia durante 2018. Sobre ese momento, avisó: "No es cierto que estábamos peleados y nadie le armó el equipo al técnico".

Pavón en diálogo con radio Suquía Plus de Córdoba, respondió a las críticas tras ser convocado por Scaloni: "Si aparezco en la lista es porque estoy haciendo las cosas bien. Me pone contento ser citado. Gracias a Dios se dio esta vuelta a la Selección".



¿Lo bancás? pic.twitter.com/NlGijFz4px — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 21, 2020

Para cerrar, hizo mención a Guillermo Barros Schelotto, quien se lo llevó para Estados Unidos y lo apadrinó desde ese entonces: "Me da mucha confianza adentro de la cancha. Él te da las indicaciones de lo que tenés que hacer y vos tenés que respetarlas y tratar de dejar lo máximo. Lo que más tiene es que te da la confianza, te deja jugar liberado. Me da libertad y confianza para rendir con mi juego. Me siento muy bien y con mucha confianza como cuando jugaba en Boca o con la Selección Argentina".

Lee También