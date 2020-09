Pedro Gallese ya proyecta un próximo destino: "Me gustaría ir a Argentina"

Pedro Gallese es hoy el arquero titular indiscutible de la Selección Peruana. Juega en el Orlando City, siempre inicia y es raro verlo comiéndose un gol.

Por ello, el númro uno de la Selección Peruana ha sonado en otros equipos del exterior. En Argentina, por ejemplo, ya le pusieron el ojo.

Solo hace unas semanas, por ejemplo, sonaba en Independiente de Avellaneda. El pase, en aquel momento, no se pudo dar ya que en Orlando no lo quisieron soltar. Además, la capacidad de pago entre unos y otros es incomparable.

Esto, de todas maneras, no hace que el arquero no pueda mirar aquel país como uno de sus próximos destinos. Recordemos que uno de sus mejores partidos en la Selección fue en la Bombonera y seguramente no olvidará aquel juego facilmente.

"Me gustarí ir a Argentina porque es una liga competitiva"

Este miércoles, de hecho, el propio Gallese se manifestó al respecto: "Me gustarí ir a Argentina porque es una liga competitiva". Esto lo dijo en una entrevista en Latina.

Además, también habló de los lesionados y la poca actividad de algunos seleccionados. "No nos preocupa", aseguró ¡Bien Pedrito!

@TuFPF llegará con bajas al inicio de las Eliminatorias, Pedro Gallese habló con nosotros y nos contó lo siguiente



Recuerda, #ContigoSelección de lunes a viernes desde las 11:50 de la noche ⚽️����#LatinaDeportes #ContigoSelección @CokigonzalesO @taliaazcarate @chechogoleador pic.twitter.com/TiMCxGEADU — Latina Deportes (@LatinaDeportes) September 9, 2020

