Pendiete Alianza: FPF sancionó a Carlos Stein por "infracciones económicas"

El campeonato peruano quedaría distinto sino se descontarían y entregarían puntos a diestra y siniestra. Hace tiempo se hizo costumbre jugar un torneo paralelo en las oficinas y los escritorios.

Uno de los más acusados en este sentido es Alianza Lima. Después de su campeonato en el 2017, cuando Real Garcilaso, rival directo, fue sancionado, las sospechas crecieron.

Este año no ha sido excepción. Los Íntimos sumaron 3 puntos en un partido que no jugaron contra Binacional. Después, fueron acusados de lo mismo y su sanción fue menor. Si no fuera por eso, hoy estarían en posición de descenso.

Un triunfo de Carlos Stein (al que muchos daban por muerto) generó que la 'U' complique su clasificación directa a la final y que Alianza Lima esté más cerca que nunca del descenso.



A falta de dos fechas, se habló de una posible sanción a un rival directo por la salvaciónde los Blanquiazules: Carlos Stein. Carlos Benavente de Ovación informó al respecto la decición de los escritorios.

"Comisión de Licencias de FPF solo le aplicó sanción económica a Carlos Stein pese a tener varias infracciones económicas. Caía de maduro que no pasaría nada", escribió el mencionado periodista, quien adjuntó el fallo.

Así, por ahora, nada se mueve en la tabla de posiciones. Se vienen los últimos partidos y todo puede pasar. No sería raro tampoco que, después, todo cambie por lo que pase en las oficinas. Ya estamos acostumbrados a ver que el fútbol no es lo único que define las posiciones en la tabla. El descenso del 2019 también fue así. En fin, la Liga 1...

