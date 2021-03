Erick Osores discutió con hinchas de Alianza: "Victimizarse no es una buena señal"

Hace menos de una semana, el TAS tomo una decisión que removió al fútbol peruano. Regresó a Alianza Lima a primera división y le quitó dos puntos a Carlos Stein del torneo del 2020.

A partir de ese momento, el pricipal señalado fue la FPF. Su prestigio, al igual que el de Lozano, quedaba completamente deslegitimado. Las críticas fueron masivas.

Erick Osores, sin embargo, prefirió darle otro enfoque al resultado final de todo el escándalo que envolvió a Alianza. Para él, la pita se cortaba por el lado más debil: Carlos Stein.

Entonces, los hinchas comenzaron a insultarlo y a agarrársela con él. Este lunes, sin embargo, no se aguantó para responder. OccidentAL le escribió y Osores contestó.

"Saludos muchachos me divierte su atención y no la critico. Ser hincha es un poco esto, no voy a pretender que vayan en mi sintonía. Solo les recuerdo que victimizarse no es una buena señal para un fanático", escribió.

Así, con algo de elegancia, se manifestó el periodista a un comentario lleno de odio y resentimiento. Los debates son para cambiar ideas y no insultos. Ojalá lo veamos más seguido. Hay pocos a la altura.

Lee También