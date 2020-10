"Por mi apellido": Elo Bengoechea le respondió a Leao Butrón por sus críticas

Alianza Lima no vive un buen momento. La crisis de resultados y de juego se ve reflejada en los futbolistas y cuerpo técnico. En la Libertadores y el medio local, dejan mucho que desear.

En el último encuentro por el torneo internacional, por ejemplo, quien tuvo que salir a dar la cara fue Montoya. Las críticas llegaron desde todos lados.

Una quien apuntó a los líderes del club fue Elo Bengoechea. Ella cuestionó el lugar de los referentes del club y cuestionó la exposición de un joven jugador en un momento crítico.

Gracias Vicky querida! Beso enorme! Nos vemos en punta https://t.co/HVFdCtMBpE — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) October 24, 2020

Este domingo, Leao Butrón respondió a esta acusación y la señaló: "Muy apenado por quien comenzó esta polémica, más porque sabe lo que es Alianza y creció viviendo con el fútbol. Todos saben de donde salió este tema y me sindicó a mí".

Bengoechea, al ver esto, respondió: "No comencé ninguna polémica. Solo di mi opinión (que difiere con la de Salas) y muchos periodistas e hinchas pensaban igual; pero pesa lo que digo por mi apellido no por mí. Dicho sea de paso, no lo señale a él, sino a TODOS lo grandes y experimentados del plantel. Pero así es la cosa".

En otro tweet, ella agregó: "Todos lo vimos declarar en cancha. Solamente CREO YO que en los malos momentos las conferencias las brindan los experimentados y referentes. Obviamente hay gente que piensa diferente...". Así, Elo y Leao se cruzaron ¡Polémico momento!

Y todos lo vimos declarar en cancha. Solamente CREO YO que en los malos momentos las conferencias las brindan los experimentados y referentes. Obviamente hay gente que piensa diferente... — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) October 26, 2020

