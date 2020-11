A 24 horas, Dimayor le sacó dos figuras a Nacional para juego vs. América

De no creer y de espanto cómo se están los manejos hoy por hoy en el fútbol colombiano a nivel dirigencial y en una decisión, para muchos insólita, a menos de 24 horas del partido entre América de Cali y Atlético Nacional, por la ida de los cuartos de final de la Liga colombiana, los antioqueños no podrán contar con dos de sus figuras.

Jarlan Barrera y Andrés Andrade no serán parte del encuentro debido a que acarrean una sanción de la fecha 18 por acumulación de tarjetas amarillas y al no haberse jugado el encuentro contra Cúcuta Deportivo, en la fecha 20, se decretó que los dos futbolistas deberán pagar ese castigo en esta fecha.

La Comisión Disciplinaria informó: Tratándose de suspensión por partidos, sólo se computarán como cumplidos los efectivamente jugados. Si se interrumpe, anula o se declara la derrota de un equipo por retirada, renuncia o no presentación en la cancha, la suspensión no se entenderá cumplida salvo que los hechos que determinaron aquellas consecuencias no fuesen imputables al equipo al que perteneciere el jugador suspendido".

La Comisión también citÓ el artículo 12, numeral 3, del Código Disciplinario de la Fifa: "Cuando la suspensión sea por partidos, solo se computarán a efectos de la ejecución de la suspensión los partidos efectivamente disputados por el equipo correspondiente. No será necesario que el jugador conste en la convocatoria del partido o competición respectivos para que se considere cumplida la suspensión por partidos".

Así pues, dos de las mejores figuras que tiene el Atlético Nacional no podrán jugar en este partido de ida, cuando ya estaba todo listo para que fueran titulares en el encuentro de este sábado contra el América de Cali.

