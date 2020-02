El asesinato de un fanático del América de Cali no solo puso en jaque a la Dimayor. Una vez más, las máximas autoridades en materia de seguridad prenden las alarmas por los casos de violencia entre los hinchas del fútbol local.

En la previa al clásico caleño, un seguidor del cuadro Escarlata perdió la vida luego de que tres hinchas del Deportivo Cali lo remataran en una riña. Todo quedó grabado y el material, bastante sensible, tiene en conmoción a la sociedad colombiana.

Luego de lo ocurrido, Jorge Enrique Vélez fue cuestionado sobre lo sucedido y lo primero que se le ocurrió decir es que este caso "no tiene nada que ver con el fútbol". Puesto que no ocurrió en el estadio, la Dimayor no tiene nada que ver.

Para el Presidente de la Dimayor, el tema debe ser resuelto por las autoridades distritales de la ciudad de Cali. Se lavó las manos y expresó que el tema le corresponde a otras entidades.

“El incidente no fue en el estadio, ni siquiera se presentó cerca del escenario deportivo. El hecho ocurrió en Cali y no en Palmira donde fue el partido”.

Cabe recordar que, años atrás, la Dimayor comenzó un trabajo en conjunto con la Fiscalía para erradicar la violencia en el fútbol. Sin embargo, parece que Vélez no quiere que su administración se involucre en este hecho que genera indignación a nivel nacional.

Las palabras de Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor:

Ministerio del Deporte cita a reunión a entes del fútbol para analizar casos de violencia como el ocurrido en Cali, donde fue asesinado un hincha - https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/9YFvw7gxTK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 9, 2020

Lee También