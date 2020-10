Puso la polémica: Julio César Uribe y el comentario sobre el árbitro Bascuñán

Julio César Uribe, exjugador y técnico de la selección peruana brindó una entrevista al diario La Cuarta de Chile. El estratega, a diferencia de muchos, indicó que el árbitraje de Julio Báscuñán no fue malo, además de su opinión del partido que terminó en triunfo para Brasil por 4-2 en el Estadio Nacional.

“El resultado no fue injusto. No opino como hincha, soy director técnico y analizo. Brasil fue favorecido por una decisión dudosa, pero no corresponde que estén satanizando al árbitro. Entiendo el sentir del hincha, pero el arbitraje no me pareció malo”, indicó Uribe.

Aunque Brasil terminó llevándose los tres puntos, para Uribe fue meritorio el planteamiento que realizó Ricardo Gareca, quien fuera su compañero en América de Cali: "Tácticamente, fue un duelo bien jugado por Perú, bien interpretado en eso de jugar y no dejar jugar. Brasil tuvo más la pelota, pero Perú lo llevó por donde quería. Jugaste contra el pentacampeón del mundo y no te pasó por encima”.

El próximo partido de la selección peruana por las Elimintorias será ante Chile en Santiago. Uribe puso como favorito a Perú, debido al fútbol que mostró por momentos ante Paraguay y ante Brasil.

“Hoy, Perú está por sobre Chile. Pero los momentos de los equipos cambian. El que superó al adversario, en este caso Perú, tratará de volverlo a hacer; y el superado tomará revancha”, finalizó.

