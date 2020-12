Viera, del Junior, explotó: "Nos sacaron sin vergüenza de dos competencias"

Todo es rabia y tristeza hoy en el Junior de Barranquilla luego de que se consumara su último fracaso del año para así redondear un año terrible en el cual quedaron eliminados de la Copa Libertadores, Liga Colombiana y la Copa Sudamericana.

En tan solo 4 días, toda la ilusión que se tenía entre la hinchada del equipo tiburón se fue al piso y ahora hay que replantear todo para el próximo año. Sin embargo, entre los jugadores, hinchas, periodistas y todo lo relacionado con el Junior sienten que fueron perjudicados por los árbitros y el VAR en los juegos decisivos contra América de Cali, en la Liga, y contra Coquimbo Unido, en la Sudamericana.

Y así lo expresó en sus redes sociales el arquero y capitán del equipo colombiano, Sebastián Viera, quien estalló en su cuenta de Instagram luego de del partido en Chile y afirmó que él y sus compañeros fueron perjudicados "descaradamente" tanto en Colombia, como en Chile.

"No me había pronunciado antes, pero esta noche, con humildad y respeto, quiero expresar mi inconformidad. El VAR mandó a revisar esta mano clara encima del hombro. Sólo necesito entender porqué no la pitaron?! Fuimos con una ilusión, eramos pocos, pero seguros y con coraje para revertirlo y cerrar el 2020 por lo menos con una alegría para nuestra afición", empezó Viera.

Y luego, agregó: "Nos quisieron descaradamente debilitar(nos dejaron a 3 jugadores negativos en el hotel!!), y encima en la cancha otros factores sospechosos, y nos sacaron sin vergüenza de 2 competencias. Volveremos el 2021 con más fuerza que nunca, pero EXIGIMOS transparencia y respeto al trabajo honrado, tanto en Sudamérica como en Colombia(allá están pasando otros casos similares)".

Finalmente, afirmó: "El equipo vivió estos últimos 10 días una película de terror. Nos pasó de todo, bajezas antideportivas e incertidumbres. A muerte con JUNIOR y mis compañeros(me saco el sombrero por CADA UNO de ellos), cuerpo técnico y dirigentes".

Lee También