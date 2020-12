Racing, con el equipo listo para buscar eliminar a Boca de la Libertadores

El miércoles pasado, en un Cilindro de Avellaneda que por razones obvias lució completamente vacío, Racing Club se hizo fuerte y se impuso por la mínima diferencia ante Boca Juniors en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Con un solitario tanto de Lorenzo Melgarejo, la Academia triunfó por 1-0 y quedó bien parado de cara a la resolución de la serie en la Bombonera. Ese encuentro definitorio se disputará este miércoles 23 de diciembre, en la víspera de Navidad.

Consciente de que con un empate clasifica y que marcando un gol obliga a Boca a hacer tres, Sebastián Beccacece, director técnico de Racing, intensificó los trabajos con el objetivo de arribar a este encuentro de la mejor manera posible.

Tal es así que, este domingo, la Academia visitó a Estudiantes de La Plata por la Zona Complementación de la Copa Diego Maradona con un equipo integrado por habituales suplentes. Y sí, la idea era no arriesgar a ningún titular.

Sucede que Beccacece tiene el objetivo de repetir los once que se impusieron por 1-0 el miércoles pasado en Avellaneda. De no mediar imprevistos, el equipo que ganó no se tocará y pisará el verde césped de la Bombonera para un partido histórico.

¿Cuáles serían esos once de Racing para intentar eliminar a Boca? Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda, Matías Rojas; Héctor Fértoli y Lisandro López.

100% concentrados en ella ⚽. Y en lo que viene.#AguanteRacing pic.twitter.com/1jswPAgTdW — Racing Club (@RacingClub) December 21, 2020

Lee También