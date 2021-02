Qué canal transmite Banfield vs. Racing por la Copa de la Liga Profesional de Argentina

Tras apenas un mes y medio de inactividad, se pone en marcha una segunda edición de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Los encargados de abrir el nuevo certamen copero doméstico serán Banfield y Racing, que se estarán enfrentando desde el Estadio Florencio Sola este viernes 12 de febrero por la Zona A. El juego tendrá transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por TNT Sports desde las 19:15 hora local.

En la vereda del "Taladro", el club que sorprendió a todos con su gran nivel al salir subcampeón de la Copa Diego Maradona, no sumó caras nuevas y optó por equilibrar números con ventas, una de ellas más que sensible como la de Jorge Rodríguez. El "Corcho" se marchó a Estudiantes de La Plata a cambio de 2.500.000 de dólares.También hay que sumar en este grupo a Claudio Bravo, que se fue a Portland Timbers de Estados Unidos por 1.500.000 de dólares por el 50% del pase. Rodrigo Arciero emigró a Finlandia y Agustín Fontana, delantero de referencia del conjunto de Javier Sanguinetti, decidió no renovar su vínculo con el club banfileño, el cual vence en junio, y fue apartado del plantel hasta que un equipo contrate.

A la espera de algunas firmas, lo cierto es que la "Academia" sumó a Juan Antonio Pizzi como su flamante entrenador en lugar de Sebastián Beccacece y en materia jugadores llegaron: Ezequiel Schelotto, Maximiliano Lovera, Tomás Chancalay y retornó Maximiliano Cuadra, pero el rosarino lo va a tener en cuenta y más aún ante la sensible baja de Lisandro López. Aunque el joven de la cantera no ocupará su lugar, sino que será el momento para Darío Cvitanich, el nuevo capitán del plantel blanquiceleste que tendrá Copa Libertadores a la par. Siguiendo con el repaso, Aníbal Moreno arribaría en la siguiente semana en una negociación que entró en los detalles finos en cuanto a la compra del porcentaje de su pase, pero el traspaso se realizará.

En cuanto al historial, los dos igualaron en 0 cuando se midieron en Avellaneda el 31 de octubre de 2019. La última victoria del club del sur bonaerense fue el 17 de septiembre de 2017 donde Cvitanich anotó el único gol del juego, cuando aún era del "Taladro". Mientras que Racing se impuso en el "Lencho" Sola, y por ende en un duelo oficial, el 26 de junio de 2017. Ese día, Marcos Acuña, Iván Pillud y Diego González estamparon el 3-1 que tuvo la igualdad provisoria de Darío.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Banfield y Racing por la Copa de la Liga Profesional de Argentina?

El partido de Banfield y Racing se realizará este viernes 12 de febrero en el Estadio Florencio Sola.

Horario por países:

Argentina: 19:15 horas

Uruguay: 19:15 horas

Chile: 19:15 horas

Brasil: 19:15 horas

Paraguay: 19:15 horas

Colombia: 17:15 horas

Ecuador: 17:15 horas

Perú: 17:15 horas

México: 16:15 horas

Estados Unidos: 14:15 horas PT / 17:15 horas ET

¿Cómo seguir la transmisión del encuentro?

El juego lo podrás seguir desde la señal de TNT Sports en Argentina y TyC Sports Internacional en los demás países.

