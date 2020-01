Rafael Santos Borré, el encargado de darle a River contra Independiente los tres puntos que le permitieron alcanzar a Argentinos Juniors en lo más alto de la Superliga Argentina, concedió una entrevista al diario Clarín en la que dejó claro que no está pensando en irse.

El 2-1 de #River es un golón. El pase preciso de Paulo Díaz es para resaltar, pero el movimiento de Santos Borré es para ver y hacer ver. Clase de control y definición del colombiano ���� pic.twitter.com/f0ELl1GwZ4 — Nicolás Funes (@NicolasIFunes) January 20, 2020

Quedó en evidencia cuando dijo que como equipo ya están pensando en la final de Río de Janeiro con la que a fin de año se definirá quién será el campeón de la edición 2020 de la Copa Libertadores, que para el Millonario ni siquiera comenzó.

"Estar en Rio es uno de los objetivos del año. No estoy pensando en irme. Estoy tranquilo. En River hay un lindo grupo que pelea por todo. El entrenador está con nosotros", expresó el delantero colombiano que está a seis goles de alcanzar a Lucas Alario como máximo goleador de la Era Gallardo.

La decisión del colombiano va mucho más allá de los aspectos económicos, que sin duda lo favorecerían en el fútbol europeo. Y aunque reconoció las dificultades que atraviesa Argentina en esta materia, dijo que no será causa de su partida llegado el momento.

"Desde que llegué a Argentina me tocó vivir toda la subida del dólar y me doy cuenta de que fue algo complicado para la sociedad argentina. Y a veces no me explico cómo hace una persona que tiene el dinero justo para sostenerse. Que el país esté así no le hace bien a nadie", reflexionó.

Y concluyó: "A pesar de todo lo que está viviendo, Argentina es un país muy fuerte. Aquí vienen muchos colombianos, sobre todo a buscar posibilidades de estudio, y son muy bien recibidos. Muchas veces se pierde la calma pero no del todo y me llama la atención que puedan manejar los temas con cierta diplomacia y que las formas de protestas sean correctas teniendo en cuenta todo lo que pasa".

