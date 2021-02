"Ayudará mucho a Universitario": Raúl Ruidíaz confía en Alex Valera

Una de las revelaciones de la Liga 1 2020 fue la aparición del delantero peruano Alex Valera. Tras su buen rendimiento en Deportivo Llacuabamba, fue convocado a la selección peruana para las dos primeras fechas.

Alianza Lima estaba interesado en contratarlo, pero el atacante eligió jugar en Universitario, debido a que el equipo crema disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

��️ Raúl Ruidíaz: "A Alex Valera lo conocí en la última convocatoria y creo que lo ayudará mucho a Universitario. Mi hermano también está ahí y me dice que es buen jugador, creo que va a ayudar mucho a Universitario"@RPPDeportes — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) February 25, 2021

Para Raúl Ruidíaz en entrevista para 'Fútbol Como Cancha', Alex sumará al equipo crema: "A Álex Valera lo conocí en la última convocatoria y creo que lo ayudará mucho a Universitario. Mi hermano también está ahí y me dice que es buen jugador, creo que va a ayudar mucho a Universitario".

Sobre los partidos de las Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, Raúl Ruidíaz reconoció que está en desventaja: "Siempre he trabajado muy bien y me mantengo en buena forma, la desventaja frente a otros delanteros iría por el lado de no tener competencia oficial. Mi último partido fue el 10 de diciembre".

Raúl Ruidíaz fue titular ante Chile y Paraguay, pese a que llegaba con un buen promedio de goles en la MLS, no pudo reeditar una buena actuación en la selección peruana.

