Realidades muy diferentes: Ameal habló sobre el futuro de Tevez y Zárate en Boca

El coronavirus llegó para cambiar los planes de todos y si al fútbol nos referimos, el futuro de varios jugadores se volvió más incierto que de costumbre.

Pasa que la crisis económica que vino junto a la pandemia hace que los clubes piensen dos veces aquellos movimientos que estaban convencidos de realizar.

Fue Jorge Ameal, presidente de Boca, quien en diálogo con radio La Red demostró esto, y analizando dos realidades muy diferentes.

"Carlitos dice permanentemente que quiere terminar en Boca, nosotros eso lo valoramos mucho y conmigo se va a sentar y lo van a arreglar en un segundo. Va a ser tan rápido que no vamos a haber tiempo de ninguna discusión. Porque Carlitos es ídolo de Boca, quiere terminar su carrera en Boca y la va a terminar en Boca", señaló sobre el caso Tevez.

Luego le tocó hablar sobre la posible continuidad de Mauro Zárate, y ahí la cosa cambió: "Tenemos que estudiar el presupuesto de los tiempos que vienen. No es el problema Zárate, es un tremendo jugador, pero tenemos que estudiar todo. Pero eso lo tiene que ver el cuerpo técnico, Román, nuestros jugadores, todos los que están metidos en este tema y nosotros también".

Para cerrar, hizo referencia al deseo del delantero de también finalizar su carrera en el Xeneize: "Ojalá. En eso estamos de acuerdo, nosotros queremos tener el mejor plantel, con los mejores jugadores que podamos exhibir. No me pongan en problemas con Zárate, es un gran jugador, pero esta no es una decisión de hoy, es una decisión de junio. Hablar hoy es hacer futurología, que no es el tema".

Lee También