Representante de Marlon De Jesús no sabe si el futbolista firmó por Binacional

Binacional pasó un momento vergonzoso al anunciar mediante sus redes sociales al delantero ecuatoriano Marlon de Jesús y momentos después el futbolista negar su incorporación al equipo de Juliaca mediante un video.

“Quiero aclarar que la publicación de Deportivo Binacional no es oficial y que hay malos entendidos. Mi representante está al tanto de todo y espero que en el camino puedan aparecer cosas positivas para mi persona”, fue el mensaje de Marlon negando a Binacional.

La perseverancia, el cariño y amor siempre estarán con ustedes. Hoy somos más de un millón y mañana seremos millones. #DaleBi #PorElSur #AlientaDesdeCasa ������⚪ pic.twitter.com/2rc9IJxGKL — Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) December 25, 2020

Horas despues, Marlos de Jesús se desmintió y confirmó que sí será jugador de Binacional para la temporada 2021. “Hola familia de Binacional. Los saluda Marlon de Jesús y les quiero dar tranquilidad, ya que el 2021 nos veremos por allá. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, fue el mensaje del ecuatoriano.

Aunque parecía que todo había terminado en su contratación, el representante del futbolista en entrevista a Líbero. aclaró que desconoce si Marlon firmó por Binacional: "El jugador dice que no firmó, pero luego aparece este otro video… Yo no tengo conocimiento de que haya firmado, salvo que a mí también me mienta”.

Agregó: “Esto yo se lo dije a los dirigentes de Binacional que dan la cara, porque el presidente del club nunca la da, él prefiere esconderse detrás de los dirigentes que pone al frente para que atiendan los teléfonos”.

