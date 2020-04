Que lo enrollen y lo guarden: Presidente Duque responde a protocolo de Dimayor

En un claro intento porque el fútbol profesional colombiano volviera a la actividad, la Dimayor envió un protocolo al Gobierno Nacional para que se reactivaran las actividades de la Liga BetPlay, sin embargo, la respuesta del presidente de la república, Iván Duque, fue bastante clara.

"Sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando hoy no hay condiciones y no he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores. Y eso a mí me parece importante porque no hay un protocolo hoy funcional para el fútbol nadie puede jugar fútbol con el tapabocas", dijo Duque, en entrevista con La FM.

El mandatario de los colombianos agregó: "Cuando usted entra a una cancha de juego y tiene 22 personas haciendo deporte de alto rendimiento, jadeando a pulsaciones elevadas, el nivel de distanciamiento tiene que ser más grande que los dos metros recomendados para todas las personas".

Finalmente, afirmó: "cómo se puede tener un torneo garantizado que en más de 20 equipos ninguno de los jugadores tenga coronavirus, sumando los técnicos, los aguateros, los encargados del transporte. Es muy difícil".

Con esto, por los próximos meses queda cerrada la puerta para el regreso del fútbol colombiano y habrá que seguir esperando, tal y como lo dijo el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez.

"Si el Gobierno determina que hay que revisar primero qué pasa en otras ligas, nosotros no tenemos problema. No hay fecha de vuelta, nosotros nos adaptamos a lo que considere el Gobierno y si hay que hacer reuniones o cambios", dijo enel El Alargue de Caracol.

