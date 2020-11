Centurión sobre Boca: "Hubo un llamado, pero no apretaron el acelerador"

Ricardo Centurión arrancó de titular en el duelo que Vélez terminó empatando 1-1 de local ante Huracán por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. De a poco, el futbolista va recuperando minutos en cancha luego de una larga pausa que impuso el coronavirus.

Luego de dicho compromiso, habló con 'Paso a Paso' por la pantalla de TyC Sports y primero que nada, contó cómo vive el día a día luego del duro golpe que significó la muerte de su novia Melody Pasini durante la cuarentena.

"Por momentos uno piensa en dejar, pero son días en lo que uno se levanta mal, extraña al ser querido que se fue, pero uno se da cuenta de que el ser querido que se fue quiere lo mejor para nosotros y hay que pensar en eso, en seguir creciendo para que ellos estén contentos y el día de mañana que toque irse a otra vida, ojalá sea feliz con ellos", expresó.

Continuando la charla sobre esa cuestión, agregó lo importante que es el deporte para él: "Jugar al fútbol es algo único. Mi vida de chico fue muy golpeada y crecí así. Y hoy estoy dando pelea, me siento muy bien en este club que me abraza y no me suelta. Los hinchas son incondicionales, quiero jugar acá en Vélez y estoy contento".

Más tarde, se metió en el mundo del fútbol e hizo una confesión sobre el pasado mercado de pases: "Hubo un llamado de Boca, pero nunca apretaron el acelerador. Además, Víctor (Blanco) le habia dado la palabra a (Sergio) Rapisarda que iba a jugar en Vélez. Y yo también. Obviamente que cuando aparece Boca a uno le tiembla la estantería. Pero no, enseguida me decidí por Vélez".

+Centurión en Paso a Paso:

Para cerrar, contó cómo se vio en la vuelta a la competencia oficial, siendo reemplazado en el segundo tiempo: "Lo hablamos con el técnico. Me dijo que no me veía bien físicamente. Lo entendí porque todavía no estoy a punto. Lo vamos llevando. Y me sentí bien, salvo a lo último que me doblé un poco el tobillo, pero ya está todo bien".

