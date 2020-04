Ricardo Centurión habló por primera vez tras la muerte de su novia

El domingo 29 de marzo, Melody Pasini falleció de un paro cardíaco mientras manejaba su auto por Lanús. Easi un mes después, Ricardo Centurión habló por primera vez después del fallecimiento de su novia, a la que conocía desde hacía varias años y que hasta había estado en sus consagraciones en Boca cuando dio la vuelta olímpica en La Bombonera en el planntel de Guillermo Barros Schelotto.

Este viernes, el actual jugador de Vélez eligió hablarle a sus seguidores a partir de un vivo de Instagram, donde estuvo apenas unos minutos. Le agradeció a quienes se preocuparon por él en todo momento desde que sucedió el lamentable hecho, dio detalles de su familia que lo acompaña en todo momento y además dejó en claro que desea más que nada que se termine la cuarentena obligatoria para volver a jugar al fútbol.

"Muchas gracias a toda la gente que se tomó el tiempo y mandó mensaje de apoyo, que se tomó el tiempo de preguntar cómo estaba yo y mi familia. Estamos acá, saliendo de a poco, para adelante siempre. Acá estamos todos juntos. En estos momentos no se puede contestar algunas cosas, pero acá haciendo el vivo este, les digo que estamos un poco mejor", empezó el ex Boca y Racing.

Además, agregó respecto a cómo sobrepasa una situación por la que ningún ser humano debería transitar en toda la vida: "Ni yo ni mi familia sabemos cómo se sigue, pero hay que convivir con esto. No queda otra, hay que seguir adelante por ellas y por los que quedan. Lamentablemente no hay explicación para esto, pero bueno, acá estamos, dándole para adelante".

Por último, sentenció: "Quería hacer este vivo para gente que realmente se preocupó y trató de estar como sea. Es un dolor muy grande, pero como dije recién, no hay explicación, no se explica. Es como un sueño, porque hasta el día de hoy y los días de mi vida va a seguir siendo como un sueño, que no vamos a lograr superar, ni yo ni mi familia, pero se sigue como se puede. Con ganas de que se pase esto, lo de la cuarentena, así puedo volver al fútbol y ocupar la cabeza en eso. Y nada, empezar a trabajar de lo que a uno más le gusta y que podamos salir adelante entre todos".

