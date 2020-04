El colombiano que le recomendó Fabián Vargas a Riquelme para Boca

Con el regreso de Juan Román Riquelme, Boca no solo ha ganado la vuelta del máximo ídolo, sino de un dirigente que tiene contactos futbolísticamente en las ligas más importantes del mundo. Realmente un foco de referencias y jugadores a mirar.

A Fabián Vargas, exmediocampista que fue campeón del mundo en el Xeneize, le pidieron un jugador de su país para que le de referencias a Román. No dudó.

"Si me pide una recomendación a mí me encanta Rafael Carrascal. Es un buen volante, guerrero y de buen pie que juega en el América de Cali, es ideal para el paladar que tiene el hincha de Boca", manifestó en una entrevista con As.

Rafael Carrascal en el mediocampista titular de América de Cali con ocho años de experiencia en el fútbol colombiano, donde debutó de Alianza Petrolera, pasó por Millonarios, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima antes de llegar al Rojo.

Tiene casi 300 partidos como profesional, donde se ha desempeñado más en su aspecto defensivo que en el ofensivo: apenas diez goles a convertido.

Según Transfermarkt, su valor en el mercado de pases es 950 mil euros. ¿Nada mal para Boca?

