Quintero se despidió de River con un video que va a hacer llorar a todos los hinchas

La novela de Juan Fernando Quintero terminó hoy, y con el final más triste posible para los hinchas de River Plate.

El jugador colombiano jugará en China luego de haber pasado los años más gloriosos de su carrera en el club de Núñez.

Quintero, figura e ídolo en River. (Getty)

Tras una salida algo discreta para una estrella de su magnitud, el 10 tendrá su primera experiencia en el fútbol asiático.

Pese a que su destino se conocía ya hace más de un mes, fue recién hoy que el volante se despidió oficialmente de los fanáticos en redes sociales.

Lo hizo a través de un video que hará llorar a todos aquellos que alguna vez vibraron con un gol o una gambeta suya.

"Este mensaje es para tí, el que ama a River, al fútbol, al que ama estar en la cancha y el que alienta. Hoy quiero decir adiós, me voy de un equipo donde, desde el primer día, recibí el cariño y el amor de miles de personas. No tengo palabras para agradecer todas las veces que el Monumental vibró con mi nombre gracias a ustedes. Si pudiera hacer todo de nuevo, lo repitiría mil veces. Mi mayor trofeo son los recuerdos que me llevo de River. No se olviden nunca de seguir soñando. Mi familia y yo les decimos adiós. Te amo, River Plate", pronunció. ¡Mucha suerte, Juanfer!

