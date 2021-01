"La paternidad de América sobre Junior se acaba mañana": dicen en Saque Largo

Este sábado, a las 8:10 de la noche, Junior recibirá en Barranquilla al América de Cali, por la fecha 3 de la Liga Betplay, en uno de los encuentros que se está convirtiendo en un clásico con todo lo que ha pasado alrededor de estos equipos en los últimos años.

Desde que el cuadro escarlata regresó a la primera división cuando estos dos equipos se han enfrentado en las llaves mata-mata y solamente en la Superliga del 2020, el cuadro de Barranquilla pudo ganar, el resto se las llevaron los americanos.

Sin embargo, para el sábado, América tendrá tres bajas tremendas ya que Duván Vergara, Yésus Cabrera y Marlon Torres no podrán jugar ya que están suspendidos por emitir varios insultos a, precisamente, Teófilo Gutiérrez, el día de la celebración de la estrella 15.

Ante esto, en el programa Saque Largo se habló de quién llegaba como favorito y todas las voces apuntan a que es Junior el llamado a ser el vencedor en el encuentro y uno de los periodistas se animó a apuntar a que mañana se acababa ese dominio del América.

"Esa paternidad se acaba mañana, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ya está bueno, ¿de monita? No, ya está bueno. Es América venga con sub 20, con los titulares, se acaba", expresó José Hugo Illera, durante el programa.

