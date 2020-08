Scocco: "Me dolió irme de River porque me hubiese que fuera de otra forma"

Desde fines del 2019, el hecho que Ignacio Scocco tenía contrato hasta mediados del 2020 y no lo había renovado, como sí pasó con otros referentes del plantel como Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, entre otros, había disparado las alarmas.

El delantero nunca adelantó públicamente su decisión y finalmente, cuando quedó libre, se despidió por medio de las redes sociales de River y se oficializó su nuevo regreso a Newell's. No obstante, todo eso se dio en medio de la pandemia del COVID-19 y de un fútbol argentino parado hacía ya tres meses.

Este viernes, en una entrevista con Fox Sports, Sebastián Vignolo le preguntó si le costó irse del Millonario, donde alcanzó un techo en cuanto a los títulos que ganó en su carrera profesional y donde siempre va a ser muy recordado y querido.

"ME HUBIESE GUSTADO IRME DE RIVER DE OTRA FORMA"#90MinutosFOX - Nacho Scocco reveló que no pudo despedirse de sus excompañeros del Millonario cara a cara. pic.twitter.com/FOmBnTF8a9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 28, 2020

"Costó por la situación en que me tocó tomar esa decisión. Me tocó el momento en una situación en la cual estaba en mi casa, en la que me había ido hacía tres meses del club. Me hubiese gustado que fuera de otra forma. Despidiéndome de mis compañeros cara a cara, del cuerpo técnico, de los dirigentes, de la gente dentro de la cancha", manifestó.

"Me dolió eso, me hubiese gustado que fuera de otra manera la despedida, pero fue lo que me tocó", sentenció.

Hoy está en Newell's, su casa futbolística, y donde espera terminar su carrera profesional.

Lee También