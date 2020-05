¿Se acerca? "A Podolski le voy a decir que vaya a Boca"

Hace algunos días, Carlos Zambrano, defensor peruano de Boca Juniors, sorprendió a todos revelando que Lukas Podolski le pidió que lo lleve al Xeneize.

Como consecuencia de ello, todos los hinchas del equipo comandado tácticamente por Miguel Ángel Russo se ilusionar de inmediato. Y no era para menos.

En ese contexto, este viernes, Gustavo Blanco Leschuk, delantero argentino y compañero del artillero alemán en el Antalyaspor de Turquía, dijo que hará lo suyo.

"No hablamos porque no nos vimos por el tema de la cuarentena. Si llega a ser verdad me va a preguntar cosas del país y de cómo es el club", comenzó afirmando Blanco Leschuk.

"Si él tiene la intención, sería un orgullo para mí que juegue en Boca, el equipo del que soy hincha desde chico", profundizó el delantero argentino en diálogo con Olé.

"Le voy a decir que vaya a Boca y que vea lo que es, que seguramente va a sentir algo que no se siente en otro lado. Boca es diferente a todos los clubes del mundo", completó.

