La Federación Colombiana de Fútbol ya había dado detalles sobre la lesión con la que termin´+o Iván Ángulo el partido que fue empate sin goles ante Chile.

"El cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub-23 informa que el jugador Iván Darío Angulo, culminó el juego entre Colombia VS. Chile con dolor en su región inguinal derecha. Por este motivo se tomaron imágenes diagnósticas, las cuales confirmaron lesión muscular del Iliopsoas", reza el comunicado.

Pese a ello, se tomó la decisión de que el fubolista se quedara con el seleccionado y se especuló con la posibilidad de recuperarlo antes que finalice el torneo.

Sin embaro, esto no sucederá y, más allá de que Ángulo no regresará a reportar con palmeiras de Brasil en lo inmediato, ya no jugará para Colombia en el Preolímpico.

Al seleccionado cafetero, clasificado a la fase final, le toca enfrentar hoy mismo a Brasil. Luego, jugará el jueves 6 de febrero ante Argentina y cerrará su participación en el torneo el 9 de febrero ante Uruguay.

