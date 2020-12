Pollo Vignolo destruyó a un jugador de Boca: "No podés dar vuelta la cabeza, papito"

Ayer, Boca Juniors logró una importante victoria de cara a su sueño de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto de Miguel Ángel Russo se enfrentó a Inter en Porto Alegre y lo venció por 1 a 0 gracias a un gol de Carlos Tevez.

La emoción provocada el fallecimiento de Diego Maradona le dio un importante condimento emotivo al duelo.

Sin embargo, en ESPN F90 no tardaron en aparecer las críticas. Puntualmente, para un jugador del equipo que resultó ganador.

Gonzalo Maroni, quien había tenido una semana complicada debido a un controversial posteo, fue apuntado por Sebastián Vignolo.

#ESPNF90 �� | ESPN 2



¿QUÉ LE PASA A MARONI?



El presente del chico de Boca resumido en esta jugada. pic.twitter.com/6YV6ygf0t9 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 3, 2020

"Dame el tiro libre que pega en el palo... hubo un error garrafal. Primero Fabra, que creo que lo retaron. Si era gol... mostralo. Lo que hizo, no pasó nada... pero no des vuelta la cabeza, papito. ¡No murió nadie de un pelotazo! ¡Se corrió! No podés correr la cabeza", recriminó.

El panel continuó hablando sobre la jugada y el Negro Bulos consideró que "a Maroni le falta un sacudón": "Un coscorrón, que le diga "estás jugando en Boca", no un castigo". ¡Duro!

