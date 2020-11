Chile con cuatro bajas importantes para enfrentar a la selección peruana

Reinaldo Rueda, técnico de la selección de Chile brindó la lista de convocados para los encuentros ante la selección peruana y Venezuela por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

La Roja tiene 4 ausencias importantes: Gabriel Arias (arquero), Gary Medel (defensa), Charles Aránguiz (volante) y Eduardo Vargas (delantero). Los dos primeros tienen lesiones y no se llegaron a recuperar, mientras que Eduardo, uno de los máximos anotadores de Chile, no fue convocado por decisión técnica, ya que no pasa un buen momento deportivo.

������ Esta es la nómina de #LaRoja para la fecha de Eliminatorias ante Perú y Venezuela.



�� La Selección juega este viernes 13 y el martes 17 de noviembre, en Santiago y Caracas, respectivamente.#Chile #SelecciónChilena pic.twitter.com/4x880okNdQ — Selección Chilena (@LaRoja) November 7, 2020

Algunas de las novedades de Reinaldo Rueda en la lista de convocados son el noruego de ascendencia chilena Niklas Castro de 25 años que milita en el Aalesunds de Noruega y el retorno de Jean Beausejour, experimentado defensor que se había retirado de La Roja luego de la Copa América Brasil 2019.

Chile solo suma 1 punto, luego de una derrota ante Uruguay y empate en Santiago ante Colombia en los minutos finales, por lo que está obligado a ganar a Perú y Venezuela, teniendo en cuenta que son rivales directos en la lucha por un cupo al Mundial.

La selección peruana también llegará a este encuentro con varias bajas. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no estarán por lesión, mientras que Carlos Zambrano está suspendido por tres fechas.

Lee También