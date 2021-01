Gianluca Lapadula habló sobre su tatuaje que fue tendencia en redes sociales

Luego de no concretarse su convocatoria a la selección peruana para el 2016, Gianluca Lapadula no estaba en agenda de la Federación Peruana de Fútbol y sus goles en Italia no eran de tanta importancia.

Sin embargo, tras el empate de Perú ante Paraguay y la publicación de Gianluca mostrando su tatuaje sobre el Perú (que al inicio todos pensaron que era un error por las características del rostro tatuado), su nombre volvió a estar en agenda y luego de un mes fue convocado a la selección peruana.

mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! ���� #Peru pic.twitter.com/FI83wGde5u — GLapadula (@G_Lapadula) October 9, 2020

En entrevista para RPP, Gianluca habló acerca de su tatuaje que inició casi todo para su llamado a la blanquirroja: "Fue muy importante para mí porque empecé a acercarme al país. También me gustó la historia de Francisco Pizarro y de Atahualpa, que fue el emperador del Tahuantinsuyo. Es por eso que yo lo hice, porque para mí fue un paso muy importante de mi vida".

"Quiero agradecer a todo el país. Yo no podía pensar una cosa así, me he sentido muy querido", agregó el delantero del Benevento de Italia que hace algunos días anotó en el empate 2-2 ante Torino.

De no ocurrir nada, Gianluca Lapadula volverá a ser convocado a la selección peruana para los encuentros ante Bolivia y Venezuela por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

