"No me huev.. con esas noticias": Gonzalo sobre supuesto interés del PSG por Tapia

Apenas horas después de conocerse el supuesto interés del Paris Saint Germain y Juventus por Renato Tapia, volante de la selección peruana que milita desde esta temporada en Celta de Vigo, el conductor de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez se mostró escéptico en cuanto a la información que llegó desde una web de España.

Para el conductor, que sí destaca el buen momento de Renato, todo se trata de trascendidos y humo: "¿Sabes qué? no me jodan, no me hueveen con estas informaciones. Son más trascendidos... ¿Tú crees que Renato Tapia va a jugar por el PSG?".

Agregó: "Es humazo, no jodas. Hay que darse cuenta bien. No da la talla en esos equipos. ¿El PSG se fijaría en Renato Tapia? A lo máximo, ya sería extraordinario que vaya al Atlético de Madrid, pero ¿la Juventus?".

Un día después de darse a conocer el posible interés, el director deportivo de Celta de Vigo negó ofertas concretas por el peruano: "Oferta formal, no. Es difícil que llegue una oferta formal, pero sí nos hacen llegar interés de equipos que lo están siguiendo y que lo podrían incorporar”, expresó el titular del área deportiva de los 'celestes'".

Renato Tapia, considerado una de las figuras claves en el Celta de Vigo, es parte del once ideal de La Liga ��⚽️#DFSHADIRECTVPerú pic.twitter.com/DCE6UJXY3C — DIRECTV Perú (@DIRECTVPeru) February 3, 2021

Desde la llegada de Tapia al Celta de Vigo, ha sido considerado titular indiscutible. Primero para el técnico español Óscar García y luego para el argentino Eduardo Coudet, actual estratega del equipo.

