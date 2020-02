¿En serio Spinelli que es más horrible que pegarle a un bebé? No juega en el equipo que va ÚLTIMO en los PROMEDIOS. Yo de verdad que no puedo entender el nivel de incompetencia. Si traen a este burro para sacarles minutos a Zárate y Monzón, es porque no quieren a Vélez.

Vélez necesita un nueve, presta a Bazán, que se cansó de hacer goles en reserva, y va a buscar a un tal Spinelli que hizo ocho en los últimos cuatro años, y es más malo que un rugbier. Cavallero no está capacitado para ser el mánager del Fortín. No entiende nada. Hizo todo mal.

Abro Twitter y me entero que preguntaron por Spinelli. Quien mierda me mandó a que me guste este deporte. En este Vélez puede venir Radamel Falcao y te juro que no hace ni un solo gol. No es problema del 9, es un problema de como se terminan las jugadas