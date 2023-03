La salida de José Néstor Pekerman de la Selección de Venezuela tomó a todos por sorpresa. El conflicto entre la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y el manager de selecciones, Pascual Lezcano detonó el proyecto de La Vinotinto en pocos días. Ahora llegan las primeras reacciones por parte de los futbolistas del combinado criollo.

La Selección de Venezuela se ha quedado sin entrenador a pocos meses del inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026, cuando todo parecía que el proyecto de José Néstor Pekerman apuntaba a largo plazo. Esto ha sido un baldazo de agua fría para todo el fútbol venezolano.

Lo ocurrido no solo ha tomado por sorpresa a los fanáticos, sino que los propios futbolistas de La Vinotinto han mostrado su asombro por las redes sociales. Este miércoles 8 de marzo, Yeferson Soteldo y José 'Brujo' Martínez conversaron sobre el tema en un live de Instagram.

Reacción de Soteldo y Brujo

Soteldo se mostró sumamente sorprendido ante el fin anticiado del proyecto del profesor Pekerman. El jugador de Santos venía siendo titular con el fentrenador argentino. "Esta no me la esperaba. Fue una bofetada. No pegamos una nosotros".

Por su parte, el Brujo Martínez se enfocó en lo que sigue para La Vinotinto. "Ya van a comenzar las Eliminatorias y no empezamos bien, ya hay problemas. Zapatero a su zapato. Yo a dar patadas y tú a jugar. Los que tengan que dirigir, que dirijan".