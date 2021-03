"Soy el elegido": Wilmer Aguirre fue presentado en Alianza Lima con tremendas imágenes

Alianza Lima no tuvo referentes el año pasado. Mejor dicho, los referentes del club de la Victoria no estuvieron a la altura y no ejercieron el liderazgo que demandaba la institución en un difícil momento.

Terminaron yéndose a segunda y Leao Butrón y Rinaldo Cruzado abandonaron a los Blanquiazules, quienes debían rehacer su plantel de cara a la Liga 2.

Llegó Carlos Bustos y muchos jóvenes jugadores. Se pensó luego en los experimentados. Arribó Barcos y Míguez. Ninguno de los dos, sin embargo, tenían tanto vínculo con la institución.

Wilmer Aguirre es oficializado como jugador de Alianza Lima. Ahora van a buscar el arquero y un posible refuerzo extranjero.@VocesFutbolPeru https://t.co/00bN7iuEaN pic.twitter.com/PRF0378xXM — ������������ �������� (@gersoncuba2603) March 9, 2021

Quien sí sonaba y tenía un pasado importante con la institución era Wilmer el Zorrito Aguirre. Después de muchas idas y vueltas, este martes lo confirmaron como refuerzo.

Las redes sociales entonces se llenaron de las fotos y los videos con que Alianza Lima lo oficializó. Hay que decirlo, las imágenes son impresionantes.

Así, el delantero se suma para lucha por un puesto y sacar a su equipo adelante. Ya saben: cualquier resultado que no sea ascender será un fracaso ¡A trabajar!

Tweet de apreciación de Wilmer Aguirre posando feliz con la camiseta de Alianza Lima ����⚡ pic.twitter.com/3UGWVhPDx3 — G a r y (@garyale29) March 9, 2021

Lee También