Alejandro González recordó cuando comparó a Sporting Cristal con Real Madrid

Alejandro González es el primer refuerzo de Sporting Cristal para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores del 2021. El zaguero ya sabe lo que es vestir la camiseta rimense, ya que el 2009 tuvo un paso por la Florida, por aquel entonces el charrúa tenía 19 años.

En la conferencia de prensa de su presentación, Alejandro Gónzales recordó que comparó a Sporting Cristal con el Real Madrid: "Yo comparé a Cristal con el Real Madrid, lo digo con total naturalidad, tenía 19 años, venía de un equipo bastante chico de Uruguay y las condiciones de trabajo eran bastante precarias".

Agregó: "Salir al exterior a un club con la infraestructura que tenía Cristal, para mi fue un cambio importante, lo viví así. Después, la carrera me llevó a Europa, vi otras realidades y no me arrepiento de haber hecho esa comparación porque a nivel de Sudamérica Cristal es una referencia".

González también contó que ya tuvo conversaciones con Roberto Mosquera: "Yo lo conocía deportivamente porque he observado a Cristal jugar, sobre todo en la última temporada. Las conversaciones son privadas, pero me dijo que iba a trabajar para que este año sea un gran año para mi y eso me demuestra que el piensa en el jugador".

Alejandro González es uno de los posibles cinco refuerzos que Roberto Mosquera adelantó: "No queremos jugar con la honra de nadie. Hasta ahora creo que podrían ser cinco refuerzos".

