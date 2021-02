Figura de Sporting Cristal ya tendría todo arreglado con equipo de Argentina

Sería una gran baja en el plantel de Sporting Cristal. El delantero argentino Emanuel Herrera tendría todo arreglado para sumarse a Argentinos Junior de Argentina. Emanuel fue importante en la obtención del título rimense las temporadas 2018 y 2020, además de ser el máximo anotador del fútbol peruano en una temporada.

Por el momento no hay nada oficial y de concretarse el traspaso, Sporting Cristal podría contratar a un delantero para reemplazar al argentino, quien es querido por los hinchas debido a su goles en los dos años donde fue campeón.

Tras 3 temporadas en @ClubSCristal, Emanuel Herrera tiene todo encaminado para irse a la liga argentina. El jugador ya le hizo saber al CT de su deseo. — Jorge Pozo (@JorgePozoA) February 13, 2021

Roberto Mosquera no solo deberá competir en el torneo local, también busca hacer una buena campaña en la Copa Libertadores, competencia la cual el técnico ve como una deuda para un equipo como Cristal, que el año 1997 llegó a la final del torneo.

"Al margen de dónde juguemos Copa Libertadores, lo que me importa es la preparación. No puedo prepararme por Zoom, porque la Libertadores no es un reto para nosotros, es una deuda que tenemos”, dijo Mosquera en una entrevista de fines de enero.

Sporting Cristal es el equipo que más participaciones tiene en la Copa Libertadores, sin embargo, la última vez que clasificó a octavos de final fue la temporada 2004, cuando fue eliminado por Boca Juniors.

