Este domingo el estadio Monumental albergará a los dos equipos más grandes del Perú. La U y Alianza se enfrentarán por la sexta jornada de la Liga 1.

Este partido tendrá un condimento muy particular: Gregorio Pérez y Bengoechea, maestro y alumno, se enfrentarán en su primer partido con ambos como entrenadores.

En este contexto, el Goyo se refirió a Pablo Javier. "Nada va a cambiar mi relación con él por 90 minutos de fútbol", señaló el Crema.

"Tuve la fortuna de dirigir clásicos en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Colombia y ahora acá", contó también el uruguayo. "Los clásicos tienen su historia. Para mí no hay favoritos", afirmó.

Así mismo, no adelantó equipo: "El viernes defino al equipo, no me quiero apresurar". "No me cabe la mejor duda de que Millán será un jugador importante", señaló de todas maneras.

Por último, no fue esquivo al momento administrativo de la U: "El club no merece pasar por la situación en la que está expuesta. Su historia e hinchada no pueden estará pasando esta situación". "No vamos a dejar que afecte al grupo", concluyó.

