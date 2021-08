Tagliafico: "Messi está haciendo cosas que quizás con el Barcelona no hace"

Si bien no jugó el mejor de sus partidos, la Selección Argentina se impuso ante Brasil en un cotejo que le dejó a Lionel Scaloni varios aspectos por destacar a la hora de realizar el correspondiente análisis del mismo.

Sin lucirse mucho, Lionel Messi, en lo que fue su retorno al conjunto nacional luego de cumplir la sanción impuesta por Conmebol, firmó el gol que le dio a La Albiceleste la posibilidad de ganarle a la siempre difícil Verdeamarelha.

En diálogo con TyC Sports, Nicolás Tagliafico, haciendo referencia a la predisposición de los deportistas en este nuevo ciclo que comanda Scaloni, sintetizó: "Estamos acá para ayudarnos entre todos, por el bien de Argentina. Si el entrenador decide ponerme en otra posición lo haré. Quiero lo mejor para la Selección".

Destacando el sacrificio de La Pulga a la hora de brindarse para ayudar con la presión y marcar a adversarios, el hombre del Ajax comentó: "Cuando lo tenés a Leo de tu lado siempre es un plus. Se lo ve muy comprometido, por momentos hasta haciendo cosas que en el Barcelona no hace, como el tema de las presiones. Eso es muy importante, es vital para nosotros. Si tenemos ese contagio en lo defensivo, después tenemos un plus en lo ofensivo con él".

Asentando que sus expectativas son más que altas con respecto al futuro de Argentina, el ex-Independiente agregó: "Ojalá que sea el inicio de algo muy bueno. Se vienen cosas importantes y el equipo está fuerte, con ganas y deseo".

Para cerrar, de cara al partido amistoso que se avecina ante Uruguay, el defensor culminó: "Va a ser muy duro, un partido trabado en el que vamos a tener que estar muy concentrados".

+ Los números de Messi en el amistoso vs. Brasil: