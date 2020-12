A Teo Gutiérrez le preguntaron si volvería a ponerse la camiseta de River y le pasó la pelota al Millonario

A poco de terminar el 2020, Teófilo Gutiérrez lanzó una bomba más que importante en relación a su futuro en Junior. En vistas al futuro, el artillero colombiano manifestó y dejó en claro que si ciclo en la institución de Barranquilla llegó a su fin. "Mi etapa en Junior ahora mismo está terminada. No hemos llegado a un acuerdo con los directivos y me duele", manifestó.

Mientras su destino es incierto por donde se lo analice, Teo, en las últimas horas, volvió a exteriorizar su deseo de ponerse una vez más los colores de River, club de Argentina en el que supo brillar durante aproximadamente dos años.

Teo Gutiérrez y su deseo de volver al Millonario, en @Liberotyc: "Piloteo el avión para volver a River" pic.twitter.com/5gdwOcMpmp — TyC Sports (@TyCSports) December 30, 2020

En diálogo con Líbero, el goleador colombiano, consultado sobre la posibilidad de tener un segundo ciclo en la institución de Núñez, manifestó que regresaría "con los ojos cerrados". "Piloteo el avión", comentó instantes más tarde Teófilo.

"Aprendí mucho en River y mi fútbol fluyó en beneficio del equipo. En cada día y entrenamiento estás al 100%, mi cabeza estaba en lo que quería el entrenador y no me entraba otra cosa. Te dan todas las herramientas para que estés al 100%. Más que arrepentirme (de su salida), estuve feliz porque la camiseta de River es como un pasaporte: es muy importante donde vas, la gente te reconoce, el hincha de adora y la gente te identifica por lo que haces dentro de la cancha", continuó el hombre de Junior, quien no dudó siquiera un instante en dejar al desnudo el profundo aprecio que siente por el Millonario.

