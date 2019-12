Tiembla Boca: los tres titanes del exterior que quieren quedarse con Andrada

Luego de padecer por varios años la ausencia de alguien que se haga dueño del arco de la institución, Boca llevó a cabo una gran inversión e incorporó a mediados del 2018 a Esteban Andrada.

Respondiendo desde el primer momento bajo los tres postes del primer equipo, Sabandija terminó convirtiéndose en una de las principales figuras de la institución Xeneize.

Lógicamente, al ser uno de los guardametas más destacados de Argentina y el continente, el ex portero de Lanús generó el interés de varios cuadros del exterior en sus servicios.

Pese a que las intenciónes del conjunto de La Ribera son retener lo máximo posible a Esteban, Doble Amarilla informó a través de su sitio web que Boca no la tendrá para nada fácil.

Poniéndole nombre a los principales equipos que al día de la fecha estarían haciendo fila para ofertar por el arquero, el portal explicó que el Atlético Madrid, la Juventus y el PSG se harían presentes en las puertas de la Bombonera en junio de 2020 para preguntar por términos y condiciones de contratación de Andrada.

Con 28 años y una carrera en pleno ascenso, un dado no menor que vale la pena destacar es que Sabandija todavía no tuvo la posibilidad de siquiera jugar fuera de su país natal, por lo que una oferta seductora del Viejo Continente podría seducirlo no solo desde el factor económico, sino también desde el profesional.

+ Los números de Andrada en la Superliga y Libertadores 2019:

