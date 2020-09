Todavía no ganan: Alianza Lima empató con Sport Huancayo y no levanta cabeza

Alianza Lima no tiene respuestas positivas. Los Victorianos no han podido conseguir un triunfo desde que regresó el fútbol y a eso se le pueden sumar los partidos que no ganó antes de la pandemia que determinaron la salida de Pablo Bengoeche.

En su lugar, llegó Mario Salas, un entrenador que pasó por Cristal y ya se le conocía un estilo. Por ahora, igual, el chileno no ha podido explayar sus formas en los partidos de los Blanquiazules.

Este sábado, se enfrentaron a Sport Huancayo en Villa el Salvador. El partido comenzó abierto hasta que llegaron dos de las jugadas más importarse del partido. Caro para Alianza a los 29 y Ángeles a los 39' recibieron la tarjeta roja.

¡ROJA! Otro expulsado más en el partido entre @clubshuancayo y @ClubALoficial: Hugo Ángeles comete una falta sobre Carlos Ascues y el árbitro decide expulsarlo. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/mmWrsHtiZz — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 19, 2020

En la segunda mitad, ambos equipos se reservaron un poco más y no hubo tantas situaciones de gol. Sobre los minutos finales, igual, el partido se abrió y hubo más llegadas . Entonces, Monsalvo quedó mano a mano y anotó el 1-0 para el Rojo Matador.

¡GRAN DEFINICIÓN! Charles Monsalvo apareció para abrir el marcador a favor de @clubshuancayo luego de un espléndido remate frente a Steven Rivadeneyra. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/9VEqAOP8Rh — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 19, 2020

Solo minutos más tarde llegó la respuesta Blanquiazul. El Che Beltrán después de un tiro libre puso el empate de cabeza. Obviamente, todos recordamos a Pablo Javier.

Así, Alianza Lima y Sport Huancayo empataron 1-1 en Villa el Salvador. Alianza sumó otro partido sin ganar y las preguntas siguen surgiendo ¡No levantan!

¡EL DE LA IGUALDAD! @ClubALoficial no demoró en conseguir el empate en el marcador sobre el final del partido luego de un buen cabezazo de Carlos Beltrán. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/1k3qcbsKxI — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 19, 2020

