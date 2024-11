Qué curioso como gran parte de los hinchas pensaban que André Carrillo iba a fracasar de sobremanera en el Corinthians de Brasil. Si bien, aún no se afianza como el titular indiscutible en su puesto. Ya está llevando comentarios positivos por parte de los hinchas, quienes lo ven semana a semana, y están pendiente de todo lo que hace. El delantero peruano está viviendo una etapa nueva en su vida, ya no es el famoso extremo, y se reinventó como mediocampista mixto por eso. Eso llevó a qué se lleve un apodo nuevo, repleto de cariño.

¿Cuál es el nuevo apodo de André Carrillo en Corinthians?

Dentro de los comentarios más comunes que se ven son los siguientes, cuando el jugador sube un post en redes sociales: “Los 3 dedos de Carrillo son mejores que los de Modric”. “Los periodistas locales deliberarán sobre por qué André Carrillo es una especie de Modrić”. “Carrillo es literalmente Modric”. “Luka Modrić peruano”. “Para la generación que no vio a Zidane Prime, Yaya Touré, Iniesta, Busquets, Xavi, Modric, Xabi Alonso, Pirlo y Lampard. Les presento la Macae Versión Peruana”. “Toca mucho el Modrić peruano”.

Todo esto sucede mientras no está convocado en la Selección Peruana. Y la respuesta de Jorge Fossati ante los medios de comunicación, para justificar su decisión en esta Fecha FIFA, es la que presentamos acá: “Creo que André está mejorando lo mostrado la vez pasada, en cuanto a su estado físico y su dinámica. Pero pensamos que, si no estamos seguros de que va a tener minutos, como en algún momento dije, si no es opción 1 o 2, me parece que no está bien traerlos”.

¿Hasta cuándo fichó André Carrillo por Corinthians?

André Carrillo firmó por Corinthians hasta julio del 2025. Fichando en septiembre del 2024, el extremo fue contratado por una temporada y para competir en frentes como: el Brasileirao, Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. Después de eso se verá si toma la decisión de continuar en el campeonato del pentacampeón, o de una vez por todas está listo para poder volver a Alianza Lima y cumplir con todo lo que prometió en su momento, cuando todavía estaba jugando en el mundo árabe.

André Carrillo presentado en Corinthians. (Foto: Corinthians).

¿Cuánto gana actualmente André Carrillo?

André Carrillo gana 162 mil dólares en Corinthians, según el Diario Trome. Con un gran sueldo mensual, el extremo fichó hasta julio del 2025 y si cumple todo su contrato se llevará cerca de 2 millones de dólares. Desde que llegó está siendo un punto fijo de crítica para bien o para mal. Ahora le va bien, y esperamos que le siga yendo en ese sentido. Ascendiendo para poder ubicarse en el interés constante.