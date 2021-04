Todo lo que debe saber de la definitiva fecha 18 de la Liga colombiana

Este fin de semana se llevará a cabo la fecha 18 de la Liga colombiana, la cual definirá muchas cosas de cara a la última jornada, para definir quienes serán los ocho clasificados a los cuartos de final para luchar por el primer título del 2021.

Entre este sábado 10 de abril y el martes 14, se jugarán los nueve partidos de la fecha e irán en este orden:

10 de abril

Independiente Medellín vs Alianza Petrolera

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win/Win +

Jaguares FC vs América de Cali

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win +

Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +

11 de abril

Águilas Doradas vs Boyacá Chicó FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win

Envigado FC vs Deportivo Pereira

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +

Deportivo Pasto vs Junior FC

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +

Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

12 de abril

Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +

13 de abril

Patriotas FC vs Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win +

El sistema del VAR estará presente no en tres partidos como es habitual, si no en cuatro. Los clásicos Deportivo Cali vs. Atlético Nacional e Independiente Santa Fe vs. Millonarios, contarán con la ayuda tecnológica, así como los duelos que definen el descenso Envigado vs. Pereira y Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó.

