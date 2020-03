Un héroe: salió al balcón con un megáfono y escrachó a los que rompían la cuarentena

En Argentina se declaró la cuarentena obligatoria para todos. La misma consiste en que nadie debe salir a menos que cumpla con algunas de las excepciones que estableció el gobierno.

Pese a que es bastante claro el decreto, hay varios que sigue manteniendo su vida como si no pasara nada. No es raro ver a gente salir a correr, pese a que la prohibición deja en claro que no se puede.

Para intentar evitar esto, un anciano salió al balcón con un megáfono y empezó a escrachar a todos los que veía deambular por la calle. Nadie que pasaba por su cuadra podría hacerlo sin ser retado por el señor.

Desde el balcón de su casa, este señor denuncia mediante un altavoz a quiénes están incumpliendo la cuarentena

Más allá de que hay que llamar al 137 para denunciar, es una buena manera para que los vecinos entren en conciencia. No se puede romper con este aislamiento que busca cuidarnos a todos.

Parece que hay personas que no se dan cuenta la situación general que estamos viviendo. Tiene que salir un hombre con un megáfono para recordárselo.

