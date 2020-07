Víctor Vucetich está dispuesto a aceptar una propuesta de la Selección de Ecuador

De manera sorpresiva, porque no dirigió ningún entrenamiento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que Jordi Cruyff no será el entrenador de dicho combinado nacional durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 ni tampoco en la Copa América que se hará en Argentina y Colombia.

Por esa razón es que los directivos no quieren ser sorprendidos por la reanudación de la competición de CONMEBOL y ya están buscando a un director técnico para hacerse cargo de la Selección. Allí aparece como candidato el nombre de Víctor Manuel Vucetich, quien ya comenzó a ilusionarse con la chance.

El Rey Midas presentado en el Tri (Getty Images)

"Es una opción que se ha abierto, en estos momentos, por la contingencia que se vive, estoy libre para tomar la decisión que pueda ser más interesante para dirigir", aclaró el Rey Midas, quien recientemente se desvinculó de los Gallos Blancos del Querétaro por diferencias con las autoridades del club.

Víctor Manuel Vucetich ����



Hace un momento acabe de comentar la primera cosa que se debe hacer es mejorar la situación en Ecuador para tomar la decisión de quien va a dirigir a la selección. — La Radio Redonda (@LaRadioRedonda) July 29, 2020

En la misma plática telefónica con La Radio Redonda de Ecuador, el ex Rayados de Monterrey terminó confirmando que la oportunidad lo seduce: "Me interesaría llevar a cabo una eliminatoria, sería un buen reto. Tengo la madurez suficiente para llevar un nivel de esto. No me desagrada la idea".

Cabe recordar que actualmente, mientras está sin trabajo, los aficionados de los Diablos Rojos del Toluca lo hicieron tendencia en las redes sociales para que sea el reemplazante de José Manuel de la Torre en este Guard1anes 2020. Será cuestión de semanas para que se defina su situación.

