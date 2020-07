Vignolo abrió Fox Sports Radio hablándole a Gallardo: "Le quiero mandar un fuerte abrazo"

Como la mayoría de los entrenadores del fútbol argentino, Marcelo Gallardo, sin redes sociales, se ha mostrado públicamente muy poco durante esta cuarentena que rige en gran parte de la Argentina hace ya más de cuatro meses.

Sin embargo, este martes, Sebastián Vignolo abrió el programa de Fox Sports Radio justamente hablando del entrenador de River.

El Pollo habló sobre un gesto solidario que tuvo el Muñeco en esta cuarentena y por el que decidió agradecerle públicamente.

"Le quiero mandar un saludo a Marcelo Gallardo. Un fuerte abrazo al entrenador de River. Creo que mira el programa. Hay gestos fuera de lo que uno conoce a Marcelo Gallardo, el técnico ganador de River, que son realmente para destacar", empezó.

"Simplemente digo esto porque me enteré de un gesto que tuvo con alguien que trabaja con nosotros. Parece simple, eso que hizo, pero no es habitual. Parece simple, pero en este medio, muchas veces, no es habitual. Le quiero agradecer, mandar un fuerte abrazo. Lo quiero decir porque hay cosas que trascienden buenas, malas y hay cosas que no trascienden que son para destacar", agregó.

Por último, sentenció: "Por ahí, algo normal, bueno, en este mundo y a veces se le suba la espuma a la cabeza, no es el caso. Así que fuerte abrazo para el técnico de River".

#UnDíaComoHoy, River derrotaba a Villa Dálmine por @Copa_Argentina y se convertía en el primer equipo de la historia en obtener 1️⃣4️⃣ victorias consecutivas en una misma competencia de AFA.



�� 2018 �� pic.twitter.com/LqaqFsnd7T — River Plate (@RiverPlate) July 28, 2020

