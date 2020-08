Vignolo nos sorprendió a todos: "Hablé con Luis Suárez"

Se viven horas muy movidas en el Barcelona con la llegada de Ronald Koeman, encargado de comenzar una reestructuración total en el club.

Tras la partida de Quique Setién, el DT holandés asumió con el objetivo de volver a poner al conjunto culé en los primeros planos nacionales e internacionales, trayendo sangre nueva y dejando ir a varios históricos.

Los rumores de que Luis Suárez estaría en la lista de ídolos de la institución que no serían tenidos en cuenta la próxima temporada son cada vez más fuertes, todavía sin saber qué hará Lionel Messi.

Fue Sebastián Vignolo quien por su parte sorprendió a todos, por abrir 90 Minutos por la pantalla de Fox Sports contando que se comunicó con el uruguayo.

Tras hacer una introducción explayando su admiración por el goleador "no sólo por como juega, sino también porque es un buen tipo, un laburante, un crack", contó la charla que tuvieron.

“HABLÉ CON SUÁREZ: ESTÁ TRISTE, ANGUSTIADO Y CALIENTE”#90MinutosFOX - @PolloVignolo reveló las sensaciones del uruguayo, que hoy se enteró que no será tenido en cuenta por Ronald Koeman. “Está con bronca por las formas”, comentó el conductor del programa. pic.twitter.com/MjopkFrN5b — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 24, 2020

"Pude hablar con él, y lo noté dolido, angustiado, con bronca. Pero no por la decisión que puede tomar un entrenador, sino por las formas", comenzó.

Y agregó: "No sólo del entrenador, sino por la directiva, que no lo hayan llamado, ni el presidente, ni el director deportivo. Está triste, caliente, pónganle el título que quieran. Pero no por agarrar el bolso e irse del Barcelona, sino por las formas".

