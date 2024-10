El fin de semana estuvo cargado de novedades en relación con Kylian Mbappé. Es que el delantero, que acusó una dolencia muscular como motivo de su ausencia en la Selección de Francia durante la fecha FIFA de octubre, apareció en Estocolmo con amigos y, según reportes de diferentes portales como L’Equipe, visitó una reconocida discoteca de la capital sueca.

Tras horas en las que las imágenes levantaron todo tipo de sospechas y comentarios, desde España surge la versión de la Casa Blanca. Al parecer, nadie se alarmó en el Real Madrid sobre esta situación porque ya estaban al tanto. De hecho, habría sido el propio club el que le dio permiso tanto al francés como al resto de los jugadores que no se presentaron con sus selecciones para que se tomaron unos días de descanso.

Todo forma parte de lo que ya adelantó Carlo Ancelotti en una de las primeras ruedas de prensa de la temporada. Darle minivacaciones a los futbolistas es parte del plan para combatir el estrés y la fatiga muscular. En otras palabras, ven que es el mejor antídoto contra las lesiones que andan acechando al plantel merengue y al resto de los clubes de Europa.

En ese mismo sentido, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, tomaron las filtraciones de las imágenes en las que se lo ve con un cubrebocas, con total normalidad, al considerar que no tienen ninguna gravedad. En ellas no se ven que Kylian Mbappé esté haciendo algo indebido o políticamente incorrecto, solo resguardarse de los civiles que podrían notar su presencia.

Asimismo, este lunes 14 de octubre ya esperan de vuelta a Mbappé para encaminar la preparación para el duelo con el Celta de Vigo del sábado 19 de octubre. Será el primero post parón de combinados nacionales. En cierto punto, servirá para recuperar el rodaje futbolístico y encarar de la mejor manera los compromisos con Borussia Dortmund por Champions League (22/10) y El Clásico de España con Barcelona (26/10).

Real Madrid espera recuperar a Vinícius y Éder Militao y que Rodrygo y Endrick vuelvan sanos

Vinícius y Éder Militao no pudieron presentarse en la Selección de Brasil por diferente dolencias. También tuvieron descanso estos días para recuperarse de cara a la visita en Balaídos. Por otro lado, esperan que Rodrygo Goes y Endrick regresen en condiciones del último duelo que la Verdeamarela tiene por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, este martes 15 de octubre vs. Perú en el Estadio Mané Garrincha.

Thibaut Courtois llegaría vs. Celta de Vigo

Thibaut Courtois, quien padeció una molestia muscular vs. Atlético de Madrid a fines de septiembre, no tendría inconvenientes para reaparecer ante Celta de Vigo. La idea es que sume minutos para que esté en óptimas condiciones vs. Borussia Dortmund y Barcelona. No obstante, en caso de que se presente cualquier imprevisto, Andriy Lunin será su reemplazante.